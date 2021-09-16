Стала известна дата судебного заседания по делу Собчак

Судебное заседание в Кунцевском районном суде Москвы пройдет 11 ноября, передает zakon.kz.

Дело рассматривается по иску петербургского юриста Эльнары Троицкой о защите чести и достоинства к телеведущей и блогеру Ксении Собчак. Об этом сообщает StarHit.

Уточняется, что юрист намерена отсудить у Собчак 50 миллионов рублей за оскорбление и ущерб деловой репутации.

Многие надеялись, что в связи с тишиной по иску к Ксении Собчак, которая образовалась после нашего предварительного заседания, наше разбирательство закончено. Однако надежда умирает последней. Дело назначено. Я пойду до конца, – заявила Троицкая.

Как пишет Lenta.ru, ранее Собчак прокомментировала подачу иска в своем Telegram-канале, отметив, что "нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями". Журналистка отметила, что справилась со своей журналистской задачей.

По мнению Троицкой, Собчак выставила ее в образе проститутки, которая приехала на форум "охотиться за ВИПами". Основным поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: "Вы на какую панель пришли?".