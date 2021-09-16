Жамбыльцы продавали запчасти угнанных старых авто в Алматы

В Алматы разоблачена группа угонщиков, отправлявшая похищенные авто на разбор, сообщает zakon.kz.

Оперативники криминальной полиции города установили, что в ней так называемую руководящую роль выполнял 26-летний житель Жамбылской области, ранее отбывавший наказание за хулиганские действия. Ассистировал его 25-летний земляк, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности.

По словам начальника Управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы Куатбека Науатова, в общей сложности фигурантов шестеро.

Самому старшему - 47 лет, младшему - 25. Их объединил общий интерес легкой наживы. К слову, двое из подозреваемых до некоторых пор позиционировали себя добросовестными индивидуальными предпринимателями, прикрываясь точкой по продаже автозапчастей на одном из рынков города. Но, как свидетельствуют наши оперативные позиции, на витринах их бутиков можно встретить товар, добытый исключительно преступным путем, - рассказал он.

На данном этапе следствия установлена причастность злоумышленников к 10 угонам. Их интересовали преимущественно автомашины BMW, Lada, Nissan, Audi и Volkswagen, и только старых моделей.

Глава управления криминальной полиции ДП города уточнил, что местонахождение трех транспортных средств установлено, еще семи авто - проверяется.

По словам задержанных, часть из них они успели перегнать, якобы, в соседние регионы.

Подозреваемые сейчас под стражей. Действиям каждого участника этой группы следствием будет дана правовая оценка. Куатбек Науатов