Сестра Ким Чен Ына выступила с заявлением

Сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что запуски баллистических ракет Северной Кореи являются нормальной оборонительной деятельностью, передает zakon.kz.

15 сентября две баллистические ракеты были запущены из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря на расстояние около 800 километров. Это второй пуск ракеты с территории Северной Кореи.

Сеул также успешно провел испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ), на испытаниях присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин, который заявил, что новая разработка станет инструментом сдерживания провокаций Северной Кореи. В стране и дальше будут наращивать оборонный потенциал, чтобы противостоять соседям.

Ким Ё Чжон отметила, что Мун Чжэ Ин сделал неуместную оговорку про достаточность потенциала Южной Кореи, и если это правда, то он несравненно глуп. И выразила сожаление, что политик как попало пользуется различными выражениями, подобно "каким-то журналистам".

Испытания новой крылатой ракеты большой дальности Пхеньян успешно провел на прошлой неделе. За ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи.

