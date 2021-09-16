Врача в Актобе и ее мужа оштрафовали на миллион тенге за продажу ПЦР-тестов

Супруги в Актобе продавали результаты отрицательных ПЦР-тестов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Мой город", отец семейства предложил супруге, которая работала в медицинском центре, изготовить поддельные справки ПЦР с отрицательными результатами.

Справки семья продавала по 7 500 тенге. Но липовые документы выявили, - говорится в сообщении.

Им инкриминировали статью за подделку и сбыт поддельных документов, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Супруги признали вину. Прокурор предложил обвиняемым наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Но суд учел признание вины, наличие трех малолетних детей. В итоге их оштрафовали на 555 600 тенге на каждого, - отмечено в публикации.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.