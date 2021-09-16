В Алматы суд оштрафовал экс-главврача за получение взятки

Осужденный Бостандыкским районным судом №2 бывший главный врач перинатального центра выплатил штраф в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба горсуда, передает zakon.kz.

Районным судом №2 Бостандыкского района Алматы уголовное дело в отношении бывшего главного врача перинатального центра города Алматы было рассмотрено в июне этого года. Он был осужден за получение взятки (ст. 366 ч.3 п.4 УК РК).

В ходе судебного заседания осужденный вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, а также заключил процессуальное соглашение по которому обязался в течении 6 месяцев выплатить штраф в 35-кратном размере. Кроме того, приговором суда он был лишен возможности занимать должности в государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время он выплатил штраф в полном размере - 27 млн 300 тысяч тенге.

Приговор вступил в законную силу.



