Токаев встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом

Президент Казахстана встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, сообщает zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом отметил высокий уровень двусторонних отношений, основанных на доверии и взаимном уважении.

Президент призвал рассмотреть новые возможности для укрепления транспортно-логистических связей в сферах, представляющих общий интерес. Глава государства особо отметил необходимость расширения торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев пригласил Имрана Хана посетить Казахстан с визитом, - говорится в сообщении на официальном сайте Акорды.

В свою очередь премьер-министр Пакистана заявил о важности развития логистических возможностей, которые будут способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия двух стран. Имран Хан пригласил лидера Казахстана посетить Пакистан.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане и вопросам обеспечения региональной безопасности.