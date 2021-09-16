Озера Кольсай включили во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО

15 сентября 2021 года ЮНЕСКО включила казахстанский государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері" в свою всемирную сеть биосферных резерватов, сообщает zakon.kz.

Такое решение было принято на 33-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

Особого внимания заслуживает то, что казахстанская заявка "Көлсай көлдері" была подготовлена в условиях ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и в мире. Благодаря слаженной работе сотрудников администрации Государственного национального природного парка "Көлсай көлдері" Национальная сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" в Казахстане пополнилась еще одним биосферным резерватом, - говорится в сообщении Минэкологии.

Таким образом, на сегодняшний день национальная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в Казахстане насчитывает 13 биосферных резерватов. Это количество значительно превосходит число биосферных резерватов в других странах Центральной Азии.

Признание такого количества биосферных резерватов свидетельствует о внимании мирового сообщества к вопросам сохранения биологического разнообразия Казахстана и стремлении сохранить его для будущих поколений.