Мужчина случайно убил карпа экс-супруги из-за мести

Энтони Хейнс дважды оказывался в тюрьме из-за угроз бывшей жене. Также мужчина непреднамеренно убил ее дорогую рыбу, передает zakon.kz.

51-летний миллионер и глава компании по переработке вторсырья 32 года состоял в браке, пока не поймал жену на измене. В 2019 году мужчина попал за решетку на 16 месяцев. Он угрожал ножом своей супруге Джейн и ее любовнику. Суд, по информации The Sun, также запретил мужчине общаться и ходить к ней домой.

Однако в июне этого года валлиец опять оказался в доме экс-супруги. Энтони отключил электричество, чтобы обесточить камеру наблюдения. В итоге погиб принадлежавший Джейн дорогой карп, который жил в садовом пруду. Рыба стоила около 10 тысяч фунтов. Также Хейнс разорвал фотографию жены с новым возлюбленным и воткнул нож в шкаф.

Прокурор Лоренс Джонс заявил, что камера наблюдения зафиксировала, как Хейнс входит в дом Джейн в ее отсутствие, нарушая судебный запрет. Когда женщина вернулась домой, то сразу заподозрила в содеянном бывшего мужа. Она считает, что Хейнс завидовал ее счастью. Джейн также призналась в страхе за свою жизнь.

Хейнс признал вину. Его адвокат Мэриан Льюис заявила, что он глубоко сожалеет о содеянном.

Инцидент был спровоцирован употреблением алкоголя, - подчеркнула она.

Суд снова приговорил мужчину к 16 месяцам тюрьмы и запретил приближаться к бывшей жене в течение десяти лет.