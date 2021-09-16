Опубликовано новое постановление главного санврача Акмолинской области

Вышел документ №37 от 16 сентября 2021 года "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 31 июля 2021 года №31 "О дальнейшем ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", передает zakon.kz.
В тексте постановления главного санврача области говорится о том, что руководители управлений санитарно-эпидемиологического контроля должны обеспечить:
Постановление вступает в силу с момента подписания.
Ознакомиться с полным текстом документа главного санврача Акмолинской области можно здесь.
Хотите быть в курсе важных новостей?