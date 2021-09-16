Опубликовано новое постановление главного санврача Акмолинской области

Вышел документ №37 от 16 сентября 2021 года "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 31 июля 2021 года №31 "О дальнейшем ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", передает zakon.kz.

В тексте постановления главного санврача области говорится о том, что руководители управлений санитарно-эпидемиологического контроля должны обеспечить:

исполнение требований действующих постановлений главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Акмолинской области;

проведение противоэпидемиологических мероприятий в очагах COVID-19;

информирование населения о текущей эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса и принимаемых мерах в регионах;

контроль проведения медицинскими организациями удаленного мониторинга за контактными;

усиление информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики COVID-19;

контроль за соблюдением критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq;

принятие мер административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта Ashyq и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

Ознакомиться с полным текстом документа главного санврача Акмолинской области можно здесь.