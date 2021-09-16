Школьный учитель помог сотне астанчан получить фиктивную вакцинацию

Под председательством Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева проведено очередное заседание Межведомственной специальной группы по пресечению и расследованию фактов распространения поддельных паспортов вакцинации и ложных результатов ПРЦ-тестирования, сообщает zakon.kz.

В ходе совещания рассмотрены результаты проводимой госорганами работы. Отмечено, что с начала года органами внутренних дел зарегистрировано 156 уголовных дел по подделке и использованию подложных результатов ПЦР-тестирования и паспортов вакцинации. Вместе с тем, несмотря на профилактические меры и разъяснительную работу, продолжаются нарушения, связанные с изготовлением и использованием поддельных медицинских документов, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

К примеру, 6 сентября полицейскими Мангистауской области за проведение ложного вакцинирования (за денежное вознаграждение 30 тысяч тенге) задержаны восемь человек, в т.ч. 4 медработника. Согласно их показаниям, подложные паспорта выданы более чем 150 гражданам.

В столице 15 сентября задержаны две медсестры городской поликлиники и посредник - преподаватель одной из школ, которые также “проводили” фиктивную вакцинацию с июня этого года. По предварительной информации, ложные паспорта получили около 100 граждан.

По всем выявленным фактам проводятся мероприятия по установлению лиц, фиктивно получивших прививки.

В суд направлено 20 уголовных дел, в отношении 17 лиц уже вынесены обвинительные приговоры с наложением штрафов в размере до 200 МРП.

Так, медработник частной клиники города Актобе и ее супруг, оказывавший посреднические услуги, решением областного суда приговорены к штрафу 200 МРП (583 тысячи тенге) каждый. По итогам совещания намечены необходимые мероприятия по повышению эффективности принимаемых мер для пресечения правонарушений, связанных с изготовлением и использованием поддельных медицинских документов.