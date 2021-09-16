Ученые создали искусственную почку, которой не нужен насос и внешнее питание

Группа американских ученых создала и успешно испытала имплантируемую искусственную почку в рамках Kidney Project — партнерства Минздрава США и Американского общества нефрологов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тjournal.

Как пишет сайт Калифорнийского университета, в отличие от прежних разработок, новый имплант работает на естественном движении крови в организме.

Искусственная почка от Kidney Project состоит из кремниевого гемофильтра, который удаляет токсины из крови, и биореактора с настоящими клетками человеческой почки — они выполняют множество других функций вроде регуляции баланса электролитов в крови. Оба компонента — оригинальные разработки Kidney Project, созданные в прошлом году.

Ученым потребовалось время, чтобы довести разрозненные компоненты до готового изделия. Они решили проблему иммунной реакции на чужеродные клетки в биореакторе — теперь пользователям импланта не придется принимать иммунодепрессанты. Также им будут не нужны препараты для разжижения крови. Главное преимущество нового импланта в том, что он работает без насоса, на одном только кровяном давлении — то есть, он не нуждается в батарейках и других источниках питания. Все это показали доклинические испытания искусственной почки.

Новый имплант может улучшить качество жизни людей с хронической почечной недостаточностью, от которой страдают более 750 миллионов человек по всему миру и умирают более миллиона ежегодно. Сейчас таким людям приходится трижды в неделю ходить в больницу на процедуру гемодиализа с помощью громоздких аппаратов. Ученые неоднократно пытались создать искусственную почку, но прототипы еще не доходили до повседневного использования — всякий раз возникало множество проблем с иммунным ответом, надежностью работы и удобством для пациентов.