"Кайрат" сыграл вничью в Лиге конференции УЕФА

На центральном стадионе Алматы ФК "Кайрат" провел первый матч группового раунда Лиги конференции, передает zakon.kz.

Хозяева поля принимали кипрскую "Омонию", и, несмотря на опасные атаки и голевые моменты со стороны обеих команд, матч завершился мирным исходом - 0:0. В другом поединке подгруппы, где играют "Кайрат" и "Омония", "Карабах" у себя дома примет швейцарский "Базель".

Следующий матч алматинцы проведут на выезде 1 октября с "Базелем".

Куандык Шынасилов