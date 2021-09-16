"Кайрат" сыграл вничью в Лиге конференции УЕФА

16 сентября 2021, 23:00
Фото: Фото: instagram/f.c.kairat

На центральном стадионе Алматы ФК "Кайрат" провел первый матч группового раунда Лиги конференции, передает zakon.kz.

Хозяева поля принимали кипрскую "Омонию", и, несмотря на опасные атаки и голевые моменты со стороны обеих команд, матч завершился мирным исходом - 0:0. В другом поединке подгруппы, где играют "Кайрат" и "Омония", "Карабах" у себя дома примет швейцарский "Базель".

Следующий матч алматинцы проведут на выезде 1 октября с "Базелем".

Куандык Шынасилов

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?