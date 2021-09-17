В Турции выпустили памятную монету к 30-летию Независимости Казахстана

В Стамбуле прошла презентация памятной монеты, посвященной 30-летию Независимости Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Монетный двор Турции впервые выпустил денежный знак, посвященный Республике Казахстан. Дизайн монеты достоинством 30 лир разработали совместно с Генеральным консульством нашей страны.

Мы хотели особым образом отметить 30-летие нашей Независимости. Турецкий монетный двор с радостью пошел нам на встречу. Эта монета является данью уважения Турции нашей истории, независимости, государственности. Хочу отметить, что праздничные мероприятия, посвященные 30-летию нашей независимости в Стамбуле продолжатся. генеральный консул Казахстана в г. Стамбуле Алим Байель

3 тысячи монет из серии памятных знаков попали в оборот сразу после праздничной церемонии. Вес одной такой в серебре – 31 грамм. Диаметр – 38 миллиметров. Они предназначены для продажи по коллекционной стоимости, а их высокое качество подтверждается сертификатом "Proof".

Основанный в период Османской империи монетный двор на протяжении веков был главным местом для производства денежных знаков, сертификатов, паспортов, государственных медалей и ценных бумаг. Сегодня мы впервые выпускаем в обращение памятную монету, посвященную Казахстану. Для нас большая честь отмечать независимость братской для нас страны. Пусть наша независимость будет вечной. директор Государственного монетного двора Турции Абдуллах Ясир Шахин

На аверсе монеты изображен национальный флаг Казахстана и надпись "30 лет Независимости Казахстана" на турецком языке.