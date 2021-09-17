Звезда американских мюзиклов скончалась в возрасте 92 лет

Наиболее известная по главной роли в мюзикле "Семь невест для семи братьев" американская актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл скончалась на 93-м году жизни, сообщает zakon.kz.

О причине смерти звезды 1940-1950 годов не сообщается, передает The Washington Post со ссылкой на подругу актрисы Сьюзан Грейнджер.

По данным издания, Пауэлл умерла 16 сентября в своем доме в городе Уилтон (штат Коннектикут).

Карьера Сьюзанн Лоррейн Бьюрс (Джейн Пауэлл – сценический псевдоним) началась, когда 14-летней девочкой она исполнила партию в опере по мотивам драмы Жоржа Бизе "Кармен". Это позволило ей выиграть шоу талантов в Голливуде и подписать контракт с кинокомпанией "Метро-Голдвин-Майер".

Ее дебют в кино состоялся через год, 15-летняя Сьюзанн сыграла в фильме "Песня открытой дороги", а имя героини — Джейн Пауэлл — и стало и ее псевдонимом.

Пик популярности Джейн пришелся на 1940-1950 годы. Среди прочих, актриса снялась в мюзикле "Королевская свадьба" 1951) с Фредом Астером в главной роли, фильмах "Праздник в Мексике", "Три дорогие дочки" и других.

В 1960 году на голливудской Аллее славы была открыта ее именная звезда.