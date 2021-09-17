Долгострой в "Юнис сити" завершат до конца года в Актюбинской области

Жильцы двух корпусов дома № 155 по улице Бокенбай батыра будут жить в комфортных условиях. Благодаря поддержке главы региона вопрос, который несколько лет тревожил горожан, решен.

Мытарства жильцов "Юнис сити" по вине прежнего инвестора, находящегося в бегах, тянулись с 2016 года. Радость от новоселья омрачила безответственность подрядчика. Дом фактически находился в непригодном для жилья состоянии. Не работал лифт, протекала крыша, подъезды всегда в лужах и грязи, неполадки с электричеством, отсутствие газового снабжения, не говоря уже о полном отсутствии благоустройства на территории. Все это создавало множество проблем. О комфорте не было и речи.

Условий не было никаких. Детей без присмотра не могли отпустить во двор поиграть, потому что боялись за их безопасность. Большое спасибо акимату и лично акиму Ондасыну Сеиловичу Уразалину за решение наших проблем. Местные власти ни на минуту не оставляли нас один на один с бедой, всегда были рядом и постоянно находились в поисках путей решения вопроса, - говорит одна из жительниц дома Камшат.

Новый подрядчик - ТОО "Тулпар НС" - обязуется до конца года устранить все недоделки. Это стало возможным благодаря содействию акимата Актобе, а также соглашению между товариществом и банком, которому принадлежали эти объекты.

Согласно поручению акима области проведены работы по скорейшему решению проблем незавершенных корпусов 2 и 3 дома № 155 по улице Бокенбай батыра. Мы провели рабочие совещания, встречи с владельцами квартир. Неравнодушные инвесторы, с которыми был подписан меморандум, изъявили добровольное желание оказать социальную помощь по завершению объектов,- отметил руководитель отдела архитектуры и градостроительства Актобе Султан Аманчин.