"Дешевые" квартиры и машины предлагали мошенники алматинцам

В Алматы разоблачены мошенники, предлагавшие горожанам "дешевые" квартиры и машины, передает zakon.kz.

Установлено, что в течение нескольких месяцев мужчины, 1983 и 1985 годов рождения, брали в аренду дорогостоящие автомобили и квартиры и за короткий срок аренды перепродавали их по более низкой цене, - сообщает пресс-служба ДП Алматы.

По данным полиции, покупателей мошенники находили через знакомых с помощью "сарафанного радио". Они обманывали клиентов, сообщая, что документы на имущество предоставят позже, добиваясь полного расчета за товар.

В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 4 УК РК "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц, неоднократно, в особо крупном размере".

В ходе следственных мероприятий установлены дополнительные эпизоды преступной совместной деятельности мужчин. На данный момент доказано еще пять преступных эпизодов. На период следствия задержанные заключены под стражу, - добавили в ведомстве.

Полиция призвала граждан, пострадавших от преступных действий данных людей, позвонить по телефонам: +7-708-707-92-02; +7-705-555-77-63; +7-775-774-44-41 и +7-775-106-18-84.