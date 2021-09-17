Движение частично ограничат на одном из перекрестков Алматы в выходные

17 сентября 2021, 10:25
Фото: zakon.kz

В Алматы в выходные сегментно ограничат движение по южной стороне перекрестка Жарокова -Тимирязева, сообщает zakon.kz.

Движение автотранспорта по южной части перекрестка улиц Жарокова и Тимирязева будет сегментно перекрываться с 22:00 17 сентября до 06:00 20 сентября. ГКП "Алматы су"

Ввод ограничений, как пояснили в компании, необходим для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции городской водопроводной сети, проходящей под этой частью перекрестка вдоль ул. Тимирязева.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда названного уличного сегмента. ГКП "Алматы су"


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