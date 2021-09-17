Токаев провел встречу с новым президентом Ирана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил президента Исламской Республики Иран с победой на недавних президентских выборах и высоко оценил состояние сотрудничества между странами.

Это наша первая встреча. Уверен, что она придаст импульс взаимодействию между нашими государствами. Иран - наш добрый сосед в Каспийском регионе и близкий партнер в исламском мире. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном налажено тесное сотрудничество. Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Ибрахим Раиси высказал президенту Касым-Жомарту Токаеву признательность за поздравление и направление специальной казахстанской делегации на его инаугурацию.

Между нашими странами налажено всестороннее сотрудничество. Полагаю, что имеются перспективы для расширения наших связей. Надеюсь, сегодняшняя встреча положит начало нашему дальнейшему сближению. Ибрахим Раиси

Стороны отметили положительные тенденции в развитии двусторонней торговли в этом году и подтвердили готовность приложить усилия с целью его наращивания. Также была высказана общая заинтересованность в укреплении связей в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций.

В завершение встречи главы государств договорились обменяться визитами.