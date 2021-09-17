На 90 лет засекретили завещание принца Филиппа

Британский суд на 90 лет засекретил завещание принца Филиппа, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

9 апреля скончался супруг Елизаветы II принц Филипп. Дело о наследстве было рассмотрено в июле.

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По итогам заседания судья принял решение не нарушать многолетнюю традицию и разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи. Все это время запечатанное завещание будет лежать в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона.

Завещания членов королевской семьи

Самое раннее завещание датируется 1910 годом, оно принадлежит Францу Текскому (1870-1910), брату королевы Марии Текской, супруги короля Великобритании Георга V (1865-1936). Утверждается, что он мог завещать семейные изумруды своей любовнице Эллен Констанс, леди Килмори, и поэтому его сестра запечатала завещание, а драгоценности выкупила у женщины.

Последние завещания, оказавшиеся в этом сейфе, принадлежат младшей сестре Ее Величества принцессе Маргарет и матери королевы Елизавете Боуз-Лайон. Они умерли с разницей менее двух месяцев в 2002 году.

Исключением из этого списка стала Диана, принцесса Уэльская (1981-1997). Ее завещание было опубликовано. Согласно ему, имущество она оставила в доверительном управлении, чтобы оно досталось ее сыновьям по достижении 25 лет.