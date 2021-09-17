Холодные выходные ожидают казахстанцев

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 18-20 сентября, сообщает zakon.kz.

Синоптики прогнозируют прекращение осадков.

Холодный северный антициклон обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха сначала на западе, затем и на остальной территории республики. Лишь в начале выходных северные, восточные и юго-восточные регионы Казахстана остаются под властью уходящего Атлантического циклона, с которым в этих регионах сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди, усилится ветер. РГП "Казгидромет"

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На западе республики небольшое повышение температура воздуха ночью: -2+10 градусов до +1+13 градусов, днем от +13+20 до +15+23 градусов. На северо-западе, севере и в центре страны ночью столбики термометров достигнут отметки от -3 до +5 градусов, днем +7+15 градусов. В восточных регионах ночью ожидается понижение температуры воздуха: от +10+18 градусов до +2+10 градусов, днем от +20+28 до +10+18 градусов. На юге республики ночью ожидается понижение от +10+20 градусов до +5+13 градусов, днем от +25+30 градусов до +17+25 градусов. РГП "Казгидромет"

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