Новые призывы радикалов и незаконных миссионеров распространяются в Нур-Султане – эксперт

О незаконной миссионерской деятельности и новых формах распространения радикальной религиозной идеологии в столице рассказал религиовед, руководитель отдела Центра изучения религий г. Нур-Султана Бексултан Абдуллов, сообщает zakon.kz.

- Бексултан Туреханович, каким образом приверженцам деструктивной радикальной идеологии удается достигать своих целей?

- Прежде чем ответить на этот вопрос, хотелось бы отметить, что в Казахстане одним из главных принципов законодательства в сфере религии является понятие светскости, что в широком смысле можно истолковать как невмешательство государства в дела религии и, наоборот, религии в дела государства.

Вопиющими случаями нарушения данного принципа является незаконная миссионерская деятельность, а также распространение материалов религиозного содержания со стороны радикальных религиозных течений и культов.

Касательно вашего вопроса могу сказать, что для достижения своих целей представители радикальных религиозных течений занимаются расширением своей социальной базы за счет незаконной миссионерской деятельности, а также за счет распространения материалов религиозного содержания. При этом они используют разнообразные методы, которые постоянно подвергаются модернизации в соответствии с велением времени.

- Какие, например, методы?

- Например, одной из современных форм, которые используют радикальные религиозные течения в столице, является распространение листовок религиозного содержания на деревьях возле учреждений образования и жилых домов.

Такое фиксировалось неоднократно, свидетельством чему служат недавние публикации в социальной сети Instagram в паблике "Жалобы Астаны".

- К чему призывают эти листовки?

- Содержания листовок касалось сотереологии - богословского учения о спасении человека, а именно вопроса недопустимости суицида и спасения посредством веры и признания Иисуса Христа своим спасителем и хозяином. Следует отметить, что подобные вопросы из ряда называемых в философии "вечными вопросами", которые, как считается, всегда сохраняют непреходящее значение и актуальность, постоянно всплывают в философии, религии и, как говорится, во все времена волнуют "человеческие умы". В данном случае они как бы выполняют функцию "маяка", "зазывалы".

Другой формой распространения чуждой идеологии можно назвать случаи, когда на территории столицы распространялись листовки красного цвета на арабском языке в завуалированном виде - жирный шрифт, не читается посредством программ Яндекс, Google.

Эти листовки были наклеены рядом с мечетью, на них было написано приглашение на языковые курсы на основе грантовой программы известного зарубежного фонда.

Учитывая, что листовки наклеены вблизи мечети и написаны по-арабски, можно предположить, что данная реклама предназначена для аудитории, владеющей арабским языком.

Также в городе Нур-Султане были обнаружены надписи религиозного содержания на бордюрах набережной реки Есиль.

- Какие именно надписи?

- Там непрерывной линией было написано более чем 50 надписей религиозного содержания. Содержание касалось христианской теологии. По проведенному мониторингу удалось установить ответственное лицо, в отношении которого приняты соответствующие меры. В разговоре этот гражданин сказал, что ни к какой из зарегистрированных конфессий не относится.

Кроме того, посредством мессенджера WhatsApp и платформы Instagram распространяются рекламы с призывами к ритуальным играм по огнехождению, организованное так называемым столичным "шаманом". Специалисты проанализировали страницу этого пользователя и выявили, что помимо организации практик по огнехождению, "шаман" практикует различные терапии на платной основе по "дыханию счастья" (холотроопное дыхание), "энергическому восстановлению", танатотерапии и так далее.

В своих практиках он использует синкретизм восточных культов и религий с шаманизмом, а также прибегает к психологическим приемам и методам.

- То есть этот культ был создан для наживания?

- Это более чем очевидно. Я вам рассказал лишь небольшую часть тех приемов, посредством которых приверженцы радикальных течений распространяют свою идеологию на территории столицы. О чем это говорит?

О том, что государству и гражданскому обществу необходимо осознавать угрозу, исходящую со стороны радикальных религиозных организаций и культов, ведь, как показывает практика, подобные явления могут иметь негативные последствия, что в свою очередь может сказаться на обеспечении и сохранении идеологического баланса в обществе, основами которого должны быть толерантность и равноправие.

Торгын Нурсеитова