Появились фото с места приземления космического корабля "Шэньчжоу-12"

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-12" благополучно приземлился, передает zakon.kz.

Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12", на борту которой находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, приземлилась на посадочную площадку "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), рассказали в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

"Шэньчжоу-12" стартовал с Земли 17 июня.

#Shenzhou12 return cabin touched down on Earth, the three astronauts onboard have successfully completed their three-month space mission on Friday.pic.twitter.com/oHLpdoNRtn