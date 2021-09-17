Названы "убийцы" холестерина

Британский врач Дебора Ли назвала основные продукты, позволяющие быстро снизить уровень холестерина в крови, передает zakon.kz.

Это поможет избежать риска болезней сердца и сосудов, пишет Express.

Доктор объяснила, что повышенный уровень холестерина чаще всего связан с особенностями питания, однако в некоторых случаях причиной могут быть заболевания почек, гипотиреоз, ожирение, нервная анорексия, курение или употребление большого количества алкоголя, а также избыток соли в рационе.

Среди продуктов, повышающих уровень холестерина, нужно отметить: жирное мясо, колбасы, выпечку, сыры и десерты, но в то же время призвала не отказываться от них, а лишь ограничить их употребление.

Ли посоветовала заменять насыщенные жиры – ненасыщенными. Для этого можно включить в рацион орехи, оливковое и кунжутное масла, красную рыбу, бобовые, а также мясо птицы.

Второе средство для борьбы с холестерином – клетчатка.

Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки, такие как черный хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия, — посоветовала Ли.

Кроме того, снижать уровень холестерина помогают продукты, обогащенные станолами и стеринами. А это – молоко, йогурты и спреды.

Если вы принимаете от 1,2 до 2,4 граммов в день, это может снизить уровень холестерина на десять процентов, – пояснила она.

Ли добавила, что употребление таких продуктов призвано дополнить лекарственные методы борьбы с холестерином.