В каком случае СМИ могут потерять популярность

Со-основатель Baza, основатель телеграм-канала Mash Никита Могутин на площадке "Евразийского Медиа Форума" рассказал о деятельности СМИ в настоящее время, передает корреспондент zakon.kz.

СМИ заняли очень интересную позицию: "Мы 20 лет на рынке и ничего не поменялось", но на самом деле поменялось очень многое, причем изменения я разделил бы на две стороны. С одной стороны, есть потребитель контента, с другой стороны - производитель. Сейчас запрос на новые формы и виды цифрового контента огромный. Это происходило с 2007-2008 годов, а в пандемию, когда всех заперли дома, и когда все сели перед компьютерами, этот момент усилился, - сказал Могутин.

Тогда же, по его словам, у людей появилось много времени, чтобы мониторить, и возникла потребность к спецпроектам.

Мы сделали анализ: срез аудитории при этом не изменился, то есть практически смотрят те же самые люди, при этом выросла глубина, продолжительность и время просмотра. СМИ не хотят меняться, они считают, что могут продолжать кормить людей тем, чем кормили эти 20 лет. То есть рассуждают: "Мы им давали новости и будем давать новости". Только это верный путь к потере популярности. Люди сейчас хотят следить за людьми, они устали от обезличенности, - резюмировал он.

С ним согласен режиссер Тимур Бекмамбетов.

Последние лет 20 мы живем одновременно в двух реальностях - в мире физическом и в мире цифровом. В цифровом мире я сейчас признаюсь в любви, вступаю в конфликты с людьми, спасаю кого-то, то есть мои действия в сети гораздо важнее для меня и для людей. И это нарастает, и сейчас это становится очевидным. Цифровой мир меняет мир физический. Мы стали замечать, что в цифровом мире отсутствуют все главные для человека принципы и ценности - там нет понятия жизни и смерти, то есть человек умер, а его аккаунты живы, там нет понятия родины, патриотизма, страны, потому что мир един, нет понятия семьи, - сказал режиссер.

В этой связи он считает, что нужно гуманизировать ту среду, в которой живем.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан