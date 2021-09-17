Еще одна массовая драка попала на видео в Уральске

Массовая драка возле ресторана попала на видео в Уральске, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Мой город", потасовка произошла ночью седьмого сентября.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как избивают одного человека, а чуть дальше увечья наносят еще одному мужчине, - говорится в сообщении.

Полицейские смогли предотвратить трагедию.

Стражи порядка задержали хулиганов, когда те пытались покинуть место преступления на автомобиле.

Пострадавший мужчина 25 лет. Задержаны трое мужчин 27, 28 и 24 лет. Один из задержанных управлял авто без прав. Кроме того, был пьян, - сообщил официальный представитель ведомства Болатбек Бельгибеков.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 части 2 УК РК "Хулиганство".

Также в отношении водителя ведется досудебное расследование по статье 346 части 1 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, находящегося в состоянии алкогольного опьянения".

Стоит отметить, что это вторая массовая драка за неделю. 11 сентября в потасовке возле ночного клуба погиб 29-летний мужчина.