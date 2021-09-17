Известный российский политолог высказалась о блокировке соцсетей

Известный российский политолог Екатерина Шульман, выступая на Евразийском медиа-форуме, высказалась о блокировке социальных сетей и мессенджеров, передает корреспондент zakon.kz.

Все ищут решение этого вопроса, но ни у кого нет рецепта, никакой серебряной пули, панацеи, которая излечит все болезни. Каждое общество боится своего, и это видно по участникам из разных стран. Американские граждане опасаются своего собственного общества, поскольку государственное регулирование там не так развито, из-за чего всю свирепость общественной дискуссии оно берет на себя. Поэтому они пугаются общественных сил социального хаоса, который может возникнуть, - сказала Екатерина Шульман.

По ее словам, граждане Европы и Евразии больше доверяют своим государствам, но, с другой стороны, опасаются того регулирования, которое на самом деле является цензурой.

Они боятся, что люди, сговорившись между собой, устроят какой-то страшный погром. Другие боятся, что их отрежут от глобальных платформ. Кто-то считает, что он этот этап уже прошел. При этом никто не знает, чем это заканчивается, никто не может встать и сказать: "Вот он, хороший пример" (…), - добавила политолог.

Она отметила, что сейчас никто не чувствует себя комфортно. Пионеры индустрии, великие корпорации и страны, в которых были созданы эти организации, чувствуют себя такими же растерянными и беспомощными, как и те, кто только входит в этот мир.

Екатерина Шульман привела в пример Китай, где ограничивают доступ к большинству иностранных сайтов.

Отключать интернет все мастера, Китай в этом не уникален. И он уникален не в том, что использует "рубильник", для этого много ума не надо. А в том, что китайский интернет развивался на коленях у государства, он был выращен, как суверенный. Те страны, которые у себя пытаются что-то такое построить, обнаруживают, что 20 лет назад нужно было начинать, а лучше 25, - пояснила политолог.

Она считает, что в скором будущем в России начнут заниматься суверенизацией интернета, создавать свои платформы и переводить туда пользователей. И уже после этого постепенно отрубать доступ к глобальным платформам, либо делать их настолько дискомфортными, медленными и дорогими, что люди сами перейдут на отечественные платформы. Но это пока лишь замысел.

Пока нет универсального решения, каждый барахтается, как может. Никто не в состоянии ни избавиться от информационного пространства, ни полностью подчинить его себе. Каждый вынужден приспосабливаться к ситуации, как может, но полностью никто не находится ни на одной, ни на другой грани этой линейки, - подчеркнула Шульман.

Напомним, депутаты Казахстана рассматривают новый законопроект, в котором содержатся нормы по ограничению работы иностранных социальных сетей и мессенджеров.

Мажилисменами было предложено установить четкие правила их функционирования на территории Казахстана. Теперь, чтобы осуществлять свою деятельность, собственники иностранных онлайн-платформ или сервиса обмена мгновенными сообщениями должны будут пройти обязательную государственную регистрацию и открыть свои представительства в Казахстане. 15 сентября документ был одобрен в первом чтении.

16 сентября министр информации и общественного развития Аида Балева, выступая на Евразийском Медиа Форуме, высказалась о кибербуллинге в Сети. Она отметила, что неправомерный контент, причиняющий вред чести и достоинству человека, не должен оставаться в свободном доступе.