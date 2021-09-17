В МОН Казахстана отреагировали на рейтинг по качеству образования

В Министерстве образования и науки РК отреагировали на рейтинг по качеству образования, в котором Казахстан обошел Туркменистан, но уступил Кыргызстану и занял 62-е место, сообщает zakon.kz.

В некоторых средствах массовой информации появились данные о так называемом "рейтинге стран по качеству системы образования", опубликованные американским журналом "CeoWorldMagazine" 10 мая 2020 года. Указано, что в данном "рейтинге" наша страна расположилась на 62-й строчке, обойдя такие страны, как Китай, Малайзия и Азербайджан, уступив при этом России и Кыргызстану. Как отмечается на сайте самого издания, "рейтинг" составляется не на основе официальных данных и исследований качества образования в странах, а посредством опроса студентов, промышленников, представителей бизнеса. пресс-служба МОН РК

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Также само издание отмечает, что при выборе стран для получения образования учитывать только этот "рейтинг" не следует. пресс-служба МОН РК