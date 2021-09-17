Футбол: Бельгия - лучшая сборная в мире, Казахстан на 120 месте

Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг лучших сборных планеты, передает zakon.kz.

Возглавляет классификацию футбольных держав команда Бельгии, у нее 1832,33 очка, далее расположились пятикратные чемпионы мира - бразильцы (1811,73). Сборная Англии (1755,44) сместила с третьей строчки действующих чемпионов мира - французов (1754,31).

Чемпионы Европы-2020 итальянцы (1735,73) замыкают первую пятерку. В топ-10 мирового рейтинга входят Аргентина, Португалия, Испания, Мексика и Дания. Из стран СНГ лучший показатель у команды Украины, она на 27-м месте. Сборная Казахстана располагается на 120-й строчке, это на 4 позиции выше, чем два месяца назад.

Куандык Шынасилов