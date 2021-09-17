Сильный пожар в Алматы - комментарии очевидцев

Очевидцы рассказали о том, что происходило на месте сильного пожара в доме по проспекту Назарбаева, сообщает zakon.kz.
Один из них, Денис, парень, работающий в этом офисе, рассказал, что дым стал идти с чердака.
Хлопка не было, был просто дым, потом буквально за несколько минут началось возгорание, люди все повыбегали, - говорит он.
Еще две девушки сообщили, что во время работы из окна увидели дым, потом огонь.
Мы выбежали, все оставили, - рассказывают они.
В свою очередь, пожарные отмечают, что где-то взорвался баллон. Они уточнили, что в доме расположено несколько баров.
Читайте также:
Читайте также:
Сильный пожар в Алматы - видео с коптера
Хотите быть в курсе важных новостей?