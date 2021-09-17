Группа Jusan приобрела Азиатско-Тихоокеанский банк

17 сентября Банк России продал на аукционе 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) казахстанской финансово-технологической группе Jusan. Процесс оформления сделки по купле-продаже планируется завершить в октябре текущего года.

Покупателем АТБ стал "Pioneer Capital Invest", являющийся управляющей компанией в группе Jusan, куда также входят Jusan Bank, брокерская First Heartland Securities и ряд других организаций, предоставляющих услуги ИТ, логистики, страхования и пр.

АТБ является одним из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири и насчитывает 179 отделений в 19 регионах России, занимая шестое место по портфелю кредитов физическим лицам в регионах присутствия, и имеет более 15 тыс. корпоративных клиентов.

Приобретение Азиатско-Тихоокеанского банка, имеющего сильные позиции в Восточных регионах и Сибири, с головными офисами в Москве и Благовещенске, создает хорошую основу для расширения деятельности финансовой группы Jusan на перспективном рынке России. АТБ обладает высоким рейтингом Fitch на уровне В+ и полностью отвечает стратегии развития нашей группы. член правления Pioneer Capital Invest Евгений Пан

По состоянию на сентябрь 2021 года активы Азиатско-Тихоокеанского банка превысили 134 млрд рублей, по данному показателю банк уверенно сохраняет за собой позиции среди 50 крупнейших кредитных организаций России.