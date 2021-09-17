Сборная Казахстана завоевала еще одну медаль на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

В Шымкенте в честь 30-летия Независимости Казахстана продолжается чемпионат Азии по пулевой стрельбе. В первый соревновательный день континентального первенства, проходящего среди взрослых и молодежи, сборная Казахстана завоевала одну золотую и одну серебряную медали.

Сегодня казахстанские стрелки вновь поднялись на пьедестал почета континентального чемпионата.

В церемонии открытия чемпионата, который проходит в спортивном комплексе "Shymkent Shooting Plaza", приняли участие аким города Шымкент Мурат Айтенов, президент Азиатской стрелковой конфедерации шейх Салман ас-Сабах, генеральный секретарь Азиатской стрелковой конфедерации Дуайч Алотайби, президент Казахстанской федерации стрельбы Берик Асылов.

Выступивший на церемонии открытия чемпионата, глава города Мурат Дуйсенбекович, поблагодарил гостей за приезд и пожелал участникам соревнований удачи.

Мы впервые проводим аналогичный чемпионат в нашем городе. Сегодня в мегаполисе есть много возможностей для организации международных спортивных соревнований. Поздравляю гостей и спортсменов, приехавших на соревнования, с официальным открытием чемпионата Азии, - сказал аким города.

В чемпионате Азии принимают участие 160 спортсменов из 11 стран: Бахрейна, Индонезии, Кыргызстана, Саудовской Аравии, Кувейта, Пакистана, Таиланда, ОАЭ и Узбекистана.

По итогам первого дня соревнований сборная Казахстана завоевала 1 золотую и 1 серебряную медали.

Сегодня в стрельбе из пневмотической винтовки на 20 метров Ислам Усейнов стал чемпионом Азии. Он обновил рекорд, набрав 632.7 баллов. На втором месте оказался спортсмен из Таиланда, на третьем - из Бахрейна.

В стрельбе из пневматической винтовке на 10 метров среди молодежи весь пьедестал почета заняли отечественные спортсмены.

Никита Шахторин выиграл "золото", Руслан Загитов - "серебро", Матвей Тимофеев стал обладателем бронзовой медали.

Отметим, что чемпионат Азии проводится в 14-ый раз. Континентальное первенство продлится до 20 сентября.