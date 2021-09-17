В Актюбинской области частично ослабили карантин

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области подписал новое постановление, которым внес изменения в постановление от 30 июня 2021 года "Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области", сообщает zakon.kz.

В частности, разрешается работа в штатном режиме с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, обязательное ношение масок пассажирами, водителями и кондукторами и с соблюдением санэпидтребований.

Объектам, участвующим в проекте Ashyq разрешается работа в будние дни с 7 до 00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, участники со статусом "Лидер" с 7 до 2 часов, при заполняемости до 60%, но не более 50 мест.

В субботние и воскресные дни объектам, участвующим в проекте "Ashyq", можно работать с 7 до 00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, лидерам проекта "Ashyq" с 7 до 2-х часов при заполняемости до 60%, но не более 50 мест, при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

При этом строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и других массовых мероприятий.

Полностью посмотреть документ можно здесь.

Постановление вступает в силу со дня подписания.