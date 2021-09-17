Казахстанские сайты будут проверять на причастность к интернет-казино

Министр культуры и спорта РК приказом от 10 сентября 2021 года утвердил Правила осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, для выявления незаконной деятельности интернет-казино уполномоченным органом будет осуществляться сбор информации на постоянной основе, в том числе по сообщениям от граждан и юридических лиц.

Систематический сбор включает в себя следующие этапы:

выявление признаков интернет-казино; фиксация выявленных интернет-казино.

Выявление признаков интернет-казино осуществляется путем поиска и просмотра интернет-ресурсов, реализующих возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством сети Интернет и (или) электронных денег и предусматривающих получение выигрыша, - говорится в документе.

Фиксация выявленных интернет-казино производится путем внесения основных данных об интернет-ресурсе, содержащем признаки интернет-казино в перечень интернет-ресурсов, содержащих признаки интернет-казино по установленной форме.

По результатам систематического сбора уполномоченный орган на основе собранной информации ежеквартально, не позднее 20 числа осуществляет анализ содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино и формирует аналитическую информацию, используемую в целях:

отслеживания динамики увеличения или уменьшения количества интернет-ресурсов, содержащих признаки интернет-казино;

совершенствования законодательства по вопросам противодействия деятельности интернет-казино;

выработки мер по пресечению деятельности интернет-казино на территории РК.

Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 25 числа размещает на своем интернет-ресурсе итоговую аналитическую информацию по результатам анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино.

Приказ вводится в действие с 26 сентября 2021 года.