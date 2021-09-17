Полицейский осужден за внесение ложных данных об оплате штрафов в Актау

Актауский городской суд вынес решение в отношении начальника административной практики отделения адмполиции Актау, передает zakon.kz.

Как уточняет портал "Мой город", полицейский приговорен к году ограничения свободы.

В период с января по март 2020 года вносил ложные сведения в систему об уплате штрафов, наложенных в отношении более 20 правонарушителей, на сумму 874 801 тенге в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц без подтверждающих документов об уплате, - сообщили в антикоррупционной службе.