Двойное убийство произошло в Нур-Султане

Астанчанина подозревают в убийстве сожительницы и хозяина съемной квартиры, передает zakon.kz.

16 сентября в 10.00 на канал "102" поступило сообщение, что в квартире обнаружены тела 26-летней женщины и 68-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Полицейские задержали 34-летнего бывшего сожителя погибшей по подозрению в убийстве, - рассказали в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Установлено, что между парой возникла ссора, в ходе которой он нанес ей ножевые ранения. 68-летнему хозяину квартиры, который вступился за девушку, он также нанес многочисленные ранения. После чего скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК, проводится расследование.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.