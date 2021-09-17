Бетонная плита упала на восьмилетнего мальчика в Таразе

Ребенок скончался на месте, передает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Трагедия произошла на окраине города. Мальчик пытался пролезть через дыру в бетонном заборе. От хрупкого касания обветшалая конструкция рухнула.

Небеса забрали моего ребенка. У меня есть и другие дети, и ради них я должна что-то сказать. Вы сами видите, в каком состоянии этот бетон. Он может убить и взрослого человека, не говоря уже о ребенке. Мы живем здесь пять лет. Здесь всегда так было, - сказала мать ребенка Гульсим Алимбекова.

После трагедии местные жители боятся проходить вдоль стены. Но иного выбора у них нет. На дороге отсутствует тротуар.

Три-четыре года назад здесь уже был подобный случай. Дети каждый день идут по этой дороге в школу. Родители на работе, за ними некому смотреть, - добавила жительница города Галия Алимбекова. Бетон постоянно падает. Никто этим мне занимается. К кому нам обращаться? - спросила жительница города Алия Кадырова.

Жители говорят, что эта стена принадлежит железнодорожному депо. Однако КТЖ опровергает эту информацию.

Тем временем городские власти считают, что произошедшее - это несчастный случай.