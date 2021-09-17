Пять млн долларов требует шахматистка с Netflix из-за сериала "Ход королевы"

Адвокат Майя Мцариашвили заявила о том, что ее подзащитная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск в суд США против компании Netflix из-за одного эпизода в мини-сериале "Ход королевы" (The Queen’s Gambit, 2020), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы давно работали над иском, начали практически сразу после того, как вышел этот сериал. В одном из эпизодов, относящемся к 1968 году, комментатор говорит, что есть шахматистка Нона Гаприндашвили, которая никогда не играла с мужчинами-шахматистами. Это неверное суждение, - сказала Мцариашвили.

Истцы утверждают, что к 1968 году Гаприндашвили сыграла с более чем 50 шахматистами мира, в том числе с Драголюбом Велимировичем, Светозаром Глигоричем, Борисом Спасским и Михаилом Талем.

Гаприндашвили также считает, что Netflix оскорбил ее еще больше, назвав русской шахматисткой. В качестве возмещения ущерба она требует от компании $5 млн, а также опровержения реплики из сериала, что она никогда не играла с мужчинами-шахматистами.

Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в грузинском городе Зугдиди. В первый раз завоевала звание чемпионки мира в 1962 году, затем еще четыре раза становилась лучшей шахматисткой мира - в 1965, 1969, 1972 и 1975 гг. Является одиннадцатикратной победительницей Всемирных шахматных Олимпиад, пятикратной чемпионкой СССР. В 1982 году получила "Шахматный Оскар".