ООН ищет способы накормить 14 миллионов голодающих афганцев

На данный момент 14 из 40 млн афганцев не хватает еды. ООН заявляет, что на поставки необходимого количества гуманитарной помощи в Афганистан им потребуется 200 млн долларов, передает zakon.kz.

В сентябре на конференции в Женеве члены ООН приняли решение выделить стране более миллиарда долларов. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш предупредил, что запасы продовольствия в Афганистане могут закончиться к концу сентября. Он также подчеркнул, что "предоставить гуманитарную помощь Афганистану без взаимодействия с властями де-факто невозможно", - пишет lenta.ru.

Тем временем, талибы уже создали специальный орган, который будет предоставлять международным коммерческим и гуманитарным организациям доступ в страну.

Однако мировое сообщество опасается, что новая власть частично или полностью присвоит полученные деньги.

"Талибан" контролирует таможню, они (талибы) контролируют налогообложение. Месяц назад они занимались вымогательством, я не думаю, что они собираются меняться, - сказал бывший финансовый атташе министерства финансов посольства США в Кабуле Алекс Зерден.

Действительно, талибы до недавнего времени обеспечивали себя за счет торговли опиатами, вымогательства и незаконной добычи полезных ископаемых в Афганистане. Кроме того, "Талибан" теперь имеет доступ к государственным банкам страны, составляющим четверть от общего их числа.

Но зарубежные спонсоры все же нашли способы предотвратить нецелевое использование средств новой властью. Один из них - доставка продуктов, медикаментов и других товаров первой необходимости, а не денег. Этой возможностью воспользовались или обещали воспользоваться Катар, Китай, Иран и Пакистан.

Другой способ - размещать средства в частных банках Афганистана вместо государственных, и таким был путь ООН. США также продолжают оказывать помощь стране, минуя талибов.

Министерство финансов США выдало особые лицензии американским госучреждениям, подрядчикам и получателям грантов, которые позволят продолжить оказывать жизненно важную гуманитарную помощь народу Афганистана, несмотря на санкции против "Талибана". В соответствии с нашими санкциями эта помощь будет поступать не через правительство, а через независимые организации, - заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

ООН также сообщила, что проводит регулярный "мониторинг по обеспечению подотчетности и повышения качества своих программ" и имеет сеть местных партнеров.

Афганская экономика и раньше очень зависела от иностранной помощи. До прихода к власти талибов 80% бюджета пополнялось за счет средств США и других западных спонсоров, при этом половина страны жила за чертой бедности. Через месяц после госпереворота Афганистан оказался на грани катастрофы - миллионы людей начали голодать на фоне дефицита продуктов, нехватки долларов и ослабления импорта. Новое правительство, допуская гуманитарную помощь и иностранные вливания, демонстрирует враждебность по отношению к мировым финансовым организациям. Недавно талибы отключили от международного сервера госорган, изучавший отмывание денег и финансирование терроризма в Афганистане. Теперь другим странам недоступны данные о незаконной финансовой деятельности в стране.