Великобритания смягчит правила въезда для вакцинированных туристов

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил о том, что требования въезда для граждан, которые завершили курс вакцинации против COVID-19, смягчены, передает zakon.kz.

С 4 октября, если вы завершили курс вакцинации, то вам не понадобится делать тест перед прибытием в Англию из страны, не входящей в красный список, - приводит rg.ru слова Шэппса.

Как уточняется, привитым гражданам теперь необходимо сдать только один тест, прибыв в страну. Однако подчеркивается, что данное правило распространяется только на тех путешественников, которые прошли курс вакцинации препаратами, зарегистрированными в королевстве. Остальные будут обязаны сдавать несколько тестов, а также находиться на 10-дневном карантине.