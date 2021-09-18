Неизвестный бросил взрывное устройство в консульство Китая в Рио-де-Жанейро

18 сентября 2021, 08:28
Фото: pixabay

Мужчина, личность которого до настоящего момента не установлена, бросил взрывное устройство в Генконсульство КНР в Рио-де-Жанейро, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел вечером 16 сентября и попал в поле зрения камер видеонаблюдения дипломатического представительства, передает местное издание Antagonista.

Неизвестный в черной одежде достал из своей сумки предмет, после чего бросил его в сторону здания китайского генконсульства в районе Ботафогу. Затем хулиган скрылся с места происшествия.

Территорию у здания диппредставительства осмотрели саперы. Они собрали осколки брошенного устройства для дальнейшего проведения экспертизы. Повреждения получили ворота, однако среди людей пострадавших нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.


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