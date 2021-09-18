В Алматы дотла сгорел Volkswagen

В Алматы на проспекте Рыскулова загорелся автомобиль, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Volkswagen ехал по проспекту Рыскулова в восточном направлении. По словам водителя, вдруг из-под капота машины начал подниматься густой дым. Водитель прижался к обочине и остановил автомобиль возле фуры.

В это время Volkswagen вспыхнул. Автомобиль не удалось спасти от огня, несмотря на помощь очевидцев. Машина начала гореть открытым пламенем, после чего огонь стал переходить на припаркованную рядом фуру.

Volkswagen сгорел дотла за считанные минуты, однако пожарные успели потушить фуру.

По предварительной версии, произошло короткое замыкание и самовозгорание автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.