Эксперт рассказал, когда необходима досрочная ревакцинация от COVID-19

По словам эксперта, в редких случаях человеку необходимо ревакцинироваться от COVID-19 раньше указанного срока, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Когда у человека есть отдельные выраженные иммунодефицитные состояния или когда человек глубоко пожилой, ревакцинация может понадобиться раньше. Это можно косвенно определить по отрицательному результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи, – сказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Также повторную прививку могут сделать люди, у которых подходит срок ревакцинации и которые планируют поездки в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В данном случае необходимо, чтобы с момента получения препарата до поездки прошло минимум две недели.

Крючков отметил, что торопиться в данном вопросе не стоит, поскольку большой пользы не будет. В то же время иммунолог предупредил, что затягивать с ревакцинацией не следует. В противном случае есть определенные риски. В частности, у трети пациентов антитела "либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает".