Расстрела потребовал костанаец за убийство сына

74-летнего костанайца судят за убийство сына, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла вечером 26 июня.

По материалам дела, 30-летний сын пьяным пришел к отцу на работу.

В результате ссоры подозреваемый топором нанес телесные повреждения по голове сына, - говорится в сообщении "Алау".

На предварительном слушании дела пенсионер признал вину и потребовал расстрела.

Судите меня быстрее, давайте расстрел, да и все. Мне делать нечего на этом свете. Я пойду следом за ним. Была надежда на него, а надежда оказалась обманкой, - попросил обвиняемый.