Видео с играющим в гольф Елбасы опубликовано в Сети

Пресс-служба Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева опубликовала архивное видео, передает zakon.kz.

В сообщении отмечено, что гольф – один из любимых видов спорта Елбасы.

Нередко Елбасы принимал участие в различных международных турнирах наряду с другими известными мировыми политиками и бизнесменами, - сказано в публикации.

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Через занятия спортом развиваются такие важные качества, как воля к победе, стойкость, стремление к достижению поставленных целей. Спорт – это здоровье, это сила духа, это патриотизм. Я призываю нашу молодежь больше заниматься физкультурой и спортом, - говорил Назарбаев на встрече с членами олимпийской сборной Казахстана в июле 2016 года.