В Нур-Султане Mazda протаранила дверь торгового дома

18 сентября 2021, 14:37
Фото: zakon.kz

В Нур-Султане Mazda врезалась в дверь торгового дома, сообщает zakon.kz.

В столичной полиции уточнили, что ДТП произошло утром 18 сентября.

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Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

24-летний водитель Mazda, следуя по ул.Валиханова, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на стеклянную входную дверь. Пострадавших нет. В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 610 ч. 1 и по ст. 230 ч.2 КРКобАП, - отметили в ведомстве.

Машина водворена на коммунальную стоянку.


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