Два триллиона часов обучения потеряли школьники из-за КВИ - ЮНИСЕФ

Детский фонд ЮНИСЕФ призвал открыть школы по всему миру, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Почти два триллиона часов обучения потеряли школьники всего мира из-за коронавируса. Такая цифра сейчас отображена на классной доске в имитации кабинета, которую подготовили в ЮНИСЕФ. Счетчик постоянно обновляется.

Таким образом в организации призвали к скорейшему открытию школ по всему миру. Там отметили, пока страны открывают рестораны и кинотеатры, многие школы остаются под замком.

Инсталляцию расположили на открытом воздухе, недалеко от штаб-квартиры ООН. Все это - в преддверии заседания Генеральной Ассамблеи организации.