Трамвай загорелся в Павлодаре

18 сентября 2021, 16:45
Фото: pixabay.com

Вагон отбуксировали в депо с помощью троса, передает zakon.kz.

Пламя на крыше трамвая маршрута №5 появилось, пока он следовал по перекрестку Лермонтова - Машхур Жусупова. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что огонь возник из-за короткого замыкания.

На крыше вагона трамвая №166 произошло тление изоляции электропроводов. Огонь ликвидировали с помощью огнетушителя до прибытия специалистов, - рассказали Pavlodarnews.kz в ДЧС.

На место выезжали пять человек личного состава и одна единица техники.

В ведомстве добавили, что ущерба нет.

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Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo)


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