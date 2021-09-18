Розовый фламинго: перформанс блогера в поддержку Малого Талдыколя

18 сентября 2021, 17:44
Фото: скриншот

На берегу озера Малый Талдыколь блогер переоделся в костюм розового фламинго и устроил фотосессию, передает zakon.kz.

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Сегодня я - розовый фламинго. Люди, помните, что все мы дети природы, в которой все взаимосвязано. Я призываю беречь ее. Мы не одни на этой планете. Этим перформансом я решил поддержать озеро Малый Талдыколь (Нур-Султан, Казахстан). Его хотят высушить и построить на этом месте жилой комплекс. Многие люди против, - написал Юрий Толочко в Instagram.

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Также он отметил, что недавно на озеро прилетели фламинго.

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Экстравагантная идея оказалась подписчикам по вкусу:

Ой, так нравится. Тебе красный идет так.

Мы озеро просим не трогать. Розовый фламинго, мы просим исполнить.

Выглядит совершенно потрясающе!

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Публикация от Yuri Tolochko (@yurii_tolochko)


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