Афганские девочки вскоре вернутся к учебе - "Талибан"

Заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид заявил о том, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РК) планирует, что девочки в ближайшее время возобновят занятия в школах страны, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Должностные лица "Исламского эмирата Афганистан" в настоящее время работают над тем, как разделить классы, а также распределить учителей в школах для девочек, - приводит его слова местное агентство Bakhtar.

В пятницу министерство образования Афганистана проинформировало, что занятия в первых-шестых классах школ страны возобновляются с 18 сентября, однако к учебному процессу пока приглашаются только мальчики и преподаватели-мужчины.

Как сообщали ранее местные СМИ, талибы планируют ввести во всех учебных заведениях Афганистана раздельное обучение для лиц женского и мужского пола. Так, в некоторых вузах страны уже начались занятия в отдельных для студентов и студенток классах.

В 1996-2001 годах, когда радикалы контролировали большую часть Афганистана, все женские школы в стране были закрыты, поэтому большинство девочек оставалось без образования. После того как талибы потеряли власть в 2001 году, за прошедшие два десятилетия в Афганистане, по данным ООН, посещаемость начальных школ девочками увеличилась с 0% до более 80%. Кроме того, было открыто большое количество специализированных женских учебных заведений.

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах по завершению своей военной операции в исламской республике. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в афганскую столицу. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.