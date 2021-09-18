"Барыс" проиграл "Йокериту" в серии буллитов

Хоккейный клуб "Барыс" провел очередную выездную игру в регулярном чемпионате КХЛ, передает zakon.kz.

Казахстанских хоккеистов принимал на своей площадке финский "Йокерит".

Уже на четвертой минуте счет открыли гости. Отличился Никита Михайлис. Этот результат продержался до конца первого периода. Начало второго промежутка игры осталось за хозяевами, Никлас Иенсен дважды заставил вратаря "Барыса" Йони Ортио вынимать шайбу из ворот. Недолго пришлось радоваться финнам. Вскоре усилиями Мэттью Фреттина "Барыс" сравнял счет.

Третий период ничего не принес обеим командам, пришлось выяснять отношения в овертайме. Шанс забить победную шайбу был у казахстанцев, но гости не воспользовались большинством, играя вчетвером против троих хоккеистов "Йокерита". И здесь ничья.

Для выявления победителя матча пришлось прибегнуть к послематчевым пенальти. В серии буллитов фортуна была на стороне финской дружины - 3:2.

В следующей игре 21 сентября "Барыса" принимает московский ЦСКА.



Куандык Шынасилов